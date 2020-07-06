«Уральские авиалинии» перевезли три тысячи тонн специального груза за три месяца

6 Июль 2020 2020-07-06T14:59:35+03:00

Всего с момента начала выполнения коммерческих перевозок по доставке спецгрузов с 13 апреля по 30 июня было выполнено 284 рейса и перевезено 2 935 тонн груза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания доставляла грузы прямыми рейсами из Пекина, Харбина, Хефея, Цзинаня, Чжанчжоу, Тайпея в Екатеринбург и подмосковный аэропорт Жуковский, а также из Екатеринбурга в Будапешт, Ригу, Отопени, Эр-Рияд

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила 58 рейсов по доставке спецгрузов из Китая, Тайвани в Россию и Европу за июнь 2020 года. Авиакомпания перевезла 612 тонн груза: средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и комплектующие к нему.

- В июне авиакомпания доставляла грузы прямыми рейсами из Пекина, Харбина, Хефея, Цзинаня, Чжанчжоу, Тайпея в Екатеринбург и подмосковный аэропорт Жуковский, а также из Екатеринбурга в Будапешт, Ригу, Отопени, Эр-Рияд и другие. По России было выполнено пять грузовых рейсов, количество перевезенного груза составило 55 тонн, - отмечают в пресс-службе авиаперевозчинка.

Всего с момента начала выполнения коммерческих перевозок по доставке спецгрузов с 13 апреля по 30 июня было выполнено 284 рейса и перевезено 2 935 тонн груза.

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ИСТОЧНИК KP.RU