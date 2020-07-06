2020-07-06T13:46:34+03:00
На здоровье

Переболевшие коронавирусом медики сдают плазму для пациентов в Екатеринбурге

Один донор может помочь одному, двум или трем пациентам
Лев ИСТОМИН
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Медики помогают больным коронавирусом плазмойМедики помогают больным коронавирусом плазмойФото: Алексей БУЛАТОВ
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С конца апреля в Свердловской области для лечения тяжелых больных коронавирусом применяют метод переливания плазмы крови, который берут у пациентов, полностью вылечившихся от COVID-19. Теперь иммунную плазму сдают и медики. Один донор может обеспечить плазмой от одного до трех пациентов.

- В конце мая я переболел коронавирусом. К счастью, перенес заболевание в легкой форме. Но, зная, насколько тяжело болезнь протекает у некоторых пациентов, я, как донор со стажем, не мог не откликнуться на призыв о сдаче плазмы, - рассказывает сотрудник Свердловской областной клинической больницы №1.

По словам заместителя главного врача Областной станции переливания крови по медицинской части Максима Галимова, сегодня медики составляют значительную часть из тех, кто сдал кровь на плазму.

Одна из сотрудниц СОКБ №1 сдала иммунную плазму уже дважды. Помочь могут те, кто справился с болезнью и чувствует себя хорошо. Для этого нужно обратиться по телефону 343 233 46 61 или написать на электронную почту: plasmacovid@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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