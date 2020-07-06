СвЖД завершила первый этап реконструкции сортировочной станции Войновка

6 Июль 2020 2020-07-06T11:40:28+03:00

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В Тюменском регионе СвЖД завершен первый этап реконструкции станции Войновка. Целью проекта является адаптация приемо-отправочных путей для обслуживания тяжеловесных и длинносоставных поездов. Реконструкция проводится в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» – «Строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций Урала и Западной Сибири».

3 июля 2020 года на станции выполнено переключение устройств сигнализации, централизации и блокировки на новое оборудование, введены в эксплуатацию два удлиненных приемо-отправочных пути одного из парков. На время проведения работ по переключению (28 часов) на реконструируемом участке станции Войновка действовало специально разработанное расписание следования поездов.

В ходе подготовительных работ на станции было дополнительно уложено около 120 метров железнодорожного полотна, демонтировано 12 старых и обустроено 6 новых стрелочных переводов. Кроме того, выполнено переустройство контактной сети с установкой 89 новых опор. На втором этапе, в октябре 2020 года, аналогичные работы будут произведены в четной горловине Войновки (выезд на восток) – предстоит уложить еще 200 метров полотна для удлинения приемо-отправочных путей.

Напомним, сортировочные станции предназначены для расформирования и формирования из отдельных вагонов различных категорий поездов, выполнения операций по пропуску транзитных поездов без переработки, технического обслуживания и коммерческого осмотра составов поездов и устранения выявленных неисправностей вагонов, смены локомотивов и локомотивных бригад. Такие станции играют ключевую роль в организации вагонопотоков и обычно входят в состав крупных железнодорожных узлов.

Войновка, расположенная на главном ходу Транссибирской магистрали, является одной из крупнейших сортировочных станций на сети. После завершения реконструкции будет обеспечена возможность беспрепятственного приема, формирования и отправления тяжеловесных поездов составностью 100 вагонов. Эти мощности необходимы для приема транзитных поездов, следующих из Кузбасса в Балтийские порты, с учетом переработки перспективного грузопотока тяжеловесных поездов весом 8 и 9 тысяч тонн с севера УрФО (со стороны станции Коротчаево).