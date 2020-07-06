В Екатеринбурге муж нашел собственную жену в постели с перерезанным горлом

6 Июль 2020 2020-07-06T11:02:57+03:00

На него завели уголовное дело об убийстве, хотя в преступлении мужчина не сознается

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге в одном из домов на улице Благодатская произошла довольно странная и трагичная история. 42-летний Алексей Ковалеров нашел свою гражданскую жену Анастасию в собственной постели с перерезанным горлом.

Все произошло ночью 4 июля. Полицейские получили информацию о ЧП от врачей. Оказалось, что медиков для женщины вызвал ее гражданский муж.

- По словам мужчины, когда он проснулся ночью, то увидел в кровати свою сожительницу с перерезанным горлом. После этого он вызвал скорую, но к моменту ее прибытия женщина скончалась. Мужчина свою причастность к преступлению отрицает и даже согласился пройти детектор лжи. Полиграф показал, что мужчина говорит правду, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

После произошедшего следователи завели на Алексея Ковалерова уголовное дело по статье «Убийство». Несмотря на то, что полиграф показал, что он говорит правду, следователи усомнились в его невиновности. Во-первых, в квартире в момент случившегося были только Алексей и Анастасия, во-вторых на его руке были обнаружены порезы, а еще на ухе у мужчины нашли кровь. СК предстоит разобраться откуда на его теле взялись все эти следы.

Интересна и личность самого мужчины. По данным источника «КП», до этого Алексей Ковалеров уже был не в ладах с законом. Он был судим за грабеж и кражу, а также по 144-й статье (Воспрепятствование законной деятельности журналистов). Такие дела довольно редко доходят ДОС суда и эта статья считается редкой. Также мужчина был судим по статье 145 УК РФ (Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет).

В пресс-службе СУ СКР рассказали, что по факту убийства идет расследование, но от более подробных комментариев воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU