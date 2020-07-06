2020-07-06T12:19:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь новых смертей от коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

Также за сутки добавилось 270 случаев Сovid-19.
Юлия СТАЛИНА
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Сто человек вылечили к сегодняшнему дню.Сто человек вылечили к сегодняшнему дню.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще семь человек скончались от коронавируса в Свердловской области к 6 июля. Данные предоставил оперативный штаб региона. Общее число смертей на Среднем Урале составило 131 человек.

Отметим, в регионе подтвердилось еще 270 человек с коронавирусной инфекцией. Всего пациентов с Сovid-19 в Свердловской области 14303. Часть из них продолжает наблюдаться у врачей, многие уже выписались из больниц.

- Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 62 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в операштабе.

К сегодняшнему дню еще 100 человек выписали. Всего уральские врачи вылечили 8442 пациента.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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