Семь новых смертей от коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

6 Июль 2020 2020-07-06T12:19:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще семь человек скончались от коронавируса в Свердловской области к 6 июля. Данные предоставил оперативный штаб региона. Общее число смертей на Среднем Урале составило 131 человек.

Отметим, в регионе подтвердилось еще 270 человек с коронавирусной инфекцией. Всего пациентов с Сovid-19 в Свердловской области 14303. Часть из них продолжает наблюдаться у врачей, многие уже выписались из больниц.

- Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 62 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в операштабе.

К сегодняшнему дню еще 100 человек выписали. Всего уральские врачи вылечили 8442 пациента.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU