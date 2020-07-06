2020-07-06T08:16:35+03:00
Общество

Жительница Екатеринбурга взяла два кредита на 610 тысяч рублей и подарила мошенникам

Злоумышленник убедил женщину отдать ему деньги по телефону
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Нельзя совершать операции через банкомат по научению постороннихНельзя совершать операции через банкомат по научению постороннихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Свердловская полиция неоднократно подробно рассказывала уральцам о правилах безопасности по обращению с собственными финансами. Каждый бдительный гражданин знает, что никаких переводов личных средств по просьбе посторонних делать не стоит, также нельзя сообщать чужакам данные своих карт.

Но доверчивые уральцы продолжают попадаться «на удочку» мошенников, которые отлично знают психологические приемы и умеют «обрабатывать мозги».

Очередное доказательство этого печального тезиса: случай в Екатеринбурге, который произошел 3 июля с 40-летней местной жительницей, подарившей нечистым на руку дельцам 610 тысяч рублей. И ладно бы из собственных средств, женщина набрала кредитов в банках. И теперь осталась с долгами и без денег.

Дело было так: 2 июля даме позвонил с телефонного номера с кодом «495» мужчина, который назвал себя сотрудником банка. Тревожным голосом молодой человек сообщил, что с личного кабинета женщины в банке поступила заявка на оформление кредита, ее подали мошенники, поэтому надо бы ее отменить.

Для этого жертве предложили оформить аналогичную заявку. Доверчивая горожанка отправилась в банк и взяла кредит на 350 тысяч рублей. После чего отнесла деньги в банкомат и положила на безопасные счета, номера которых ей продиктовал «сотрудник банка».

Понятно, что после этого доступ к деньгам женщина потеряла. Но мошенник не успокоился. Через несколько часов он вновь позвонил жертве и сказал, что надо идти и оформлять такие же заявки в другие банки. Там дама взяла еще 260 тысяч рублей, которые снова перевела на указанные счета.

Теперь женщина должна вернуть взятые деньги банкам, а полиция начала поиск мошенников.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, - комментируют ситуацию в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Холдинг «РЖД» обновил вид электронного билета
Стала известна дата начала суда по делу Владимира Васильева
В Нижнем Тагиле определились, какие дворы благоустроят в 2021 году
Жительница Екатеринбурга взяла два кредита на 610 тысяч рублей и подарила мошенникам
Екатеринбургу подарят площадь Трудовой доблести
Уральских призывников отправили служить на юг России на самолете
В июле уральцы увидят МКС на фоне Марса и Луны
Под Екатеринбургом подростки на квадроцикле улетели в кювет
Опубликованы фото из Среднеуральского монастыря, где закрылся лишенный сана схиигумен Сергий
«Их никто не обижал»: в Среднеуральском женском монастыре опровергли насилие над детьми
Под Екатеринбургом пропавший полицейский найден мертвым
На ЖБИ полыхал склад с детскими игрушками
В Екатеринбург придут жара и дожди: прогноз погоды на 6-10 июля
В Качканаре в пожаре погибли двое мужчин
На Урале осужденным женщинам вынесут «Модный приговор»
Футболисты Аршавин и Быстров отказались делать селфи с уральской порноактрисой
В Екатеринбурге простились с депутатом
На трассе под Екатеринбургом грузовик влетел в иномарку
Стало известно, что грозит участникам семейном разборки на Уралмаше, из-за которой маленькая девочка взялась за нож
«Хотел переплыть плотину»: на Урале в реке утонул 19-летний парень
Среднеуральский женский монастырь, захваченный опальным отцом Сергием, вновь открыли для паломников
В Екатеринбурге простились с депутатом Еленой Дерягиной
«Неужели нельзя было спасти?»: на Урале погиб лось, застрявший между трубами
В Свердловской области за сутки скончались пять человек с коронавирусом
В Кольцово задержали прибытие нескольких самолетов из-за тумана
«Больше служить не буду»: лишенный сана уральский священник рассказал, чем будет заниматься
Екатеринбург отметил присвоение звания «Город трудовой доблести» двумя салютами
В Свердловской области за сутки провели 9 861 исследование проб на коронавирус