Жительница Екатеринбурга взяла два кредита на 610 тысяч рублей и подарила мошенникам

6 Июль 2020 2020-07-06T08:16:35+03:00

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Свердловская полиция неоднократно подробно рассказывала уральцам о правилах безопасности по обращению с собственными финансами. Каждый бдительный гражданин знает, что никаких переводов личных средств по просьбе посторонних делать не стоит, также нельзя сообщать чужакам данные своих карт.

Но доверчивые уральцы продолжают попадаться «на удочку» мошенников, которые отлично знают психологические приемы и умеют «обрабатывать мозги».

Очередное доказательство этого печального тезиса: случай в Екатеринбурге, который произошел 3 июля с 40-летней местной жительницей, подарившей нечистым на руку дельцам 610 тысяч рублей. И ладно бы из собственных средств, женщина набрала кредитов в банках. И теперь осталась с долгами и без денег.

Дело было так: 2 июля даме позвонил с телефонного номера с кодом «495» мужчина, который назвал себя сотрудником банка. Тревожным голосом молодой человек сообщил, что с личного кабинета женщины в банке поступила заявка на оформление кредита, ее подали мошенники, поэтому надо бы ее отменить.

Для этого жертве предложили оформить аналогичную заявку. Доверчивая горожанка отправилась в банк и взяла кредит на 350 тысяч рублей. После чего отнесла деньги в банкомат и положила на безопасные счета, номера которых ей продиктовал «сотрудник банка».

Понятно, что после этого доступ к деньгам женщина потеряла. Но мошенник не успокоился. Через несколько часов он вновь позвонил жертве и сказал, что надо идти и оформлять такие же заявки в другие банки. Там дама взяла еще 260 тысяч рублей, которые снова перевела на указанные счета.

Теперь женщина должна вернуть взятые деньги банкам, а полиция начала поиск мошенников.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, - комментируют ситуацию в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU