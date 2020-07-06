Екатеринбургу подарят площадь Трудовой доблести

6 Июль 2020 2020-07-06T07:51:12+03:00

С горожан соберут предложения об увековечении памяти о подвиге тружеников тыла

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2 июля Екатеринбург и Нижний Тагил получили почетные звания «Город трудовой доблести». После этого глава уральской столицы Александр Высокинский выступил с предложением создать в городе площадь Трудовой доблести в память о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Место для площади пока не определено, этот вопрос будет обсуждаться с горожанами. Также жители Екатеринбурга смогут предложить свои варианты увековечения подвига.

По словам Высокинского, кроме создания площади в городе обратят внимание на памятные монументы.

- Это могут быть стелы, могут быть памятные монументы. Мы однозначно будем пересматривать логику въездных стел, - уточнил глава Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU