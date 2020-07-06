Екатеринбургу подарят площадь Трудовой доблести
2 июля Екатеринбург и Нижний Тагил получили почетные звания «Город трудовой доблести». После этого глава уральской столицы Александр Высокинский выступил с предложением создать в городе площадь Трудовой доблести в память о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Место для площади пока не определено, этот вопрос будет обсуждаться с горожанами. Также жители Екатеринбурга смогут предложить свои варианты увековечения подвига.
По словам Высокинского, кроме создания площади в городе обратят внимание на памятные монументы.
- Это могут быть стелы, могут быть памятные монументы. Мы однозначно будем пересматривать логику въездных стел, - уточнил глава Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU