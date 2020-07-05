Опубликованы фото из Среднеуральского монастыря, где закрылся лишенный сана схиигумен Сергий

5 Июль 2020 2020-07-05T21:55:41+03:00

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В Среднеуральский женский монастырь начали снова пускать прихожан. На подъезде к храму дежурили охранники и не давали никому проехать. Это случилось после того, как телеведущая Ксения Собчак попыталась проникнуть в монастырь ради съемок своего фильма о детском насилии. Но в субботу, 4 июля, на территорию все-таки начали пускать людей. «Комсомолка» сделала первые фото места, где скрывается опальный отец Сергий (Романов).

Отец Сергий закрылся в своей келье и не выходит.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Всеволода Могучева, представителя монастыря, сюда уже с самого утра стекаются верующие, службы идут по расписанию – два раза в день. А местные монахини продолжают вести привычный образ жизни и молиться. Могучев также отмети, что жизнь в стенах святого места никак не поменялась. Даже не смотря на то, что его покинула настоятельница игумения Варвара (Крыгина).

- Монастырь как жил своей жизнью, так и живет. Он несет свое социальное служение Богу. Тут ничего не изменила. Здесь лечатся больные люди, заботятся о детях. Это делается без привлечения бюджетных средств и денег Епархии, - заявил Всеволод Могучев.

Недавно опального священника лишили сана.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, сам священник заперся в своей келье и не выходит к людям. Недавно церковный суд лишил его сана, но это решение еще должен утвердить патриарх Кирилл.

Вокруг монастыря не утихают скандалы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории все спокойно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU