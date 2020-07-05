«Их никто не обижал»: в Среднеуральском женском монастыре опровергли насилие над детьми

5 Июль 2020 2020-07-05T21:25:26+03:00

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Среднеуральский женский монастырь продолжает быть в центре внимания. Началось все с неоднозначных заявлений схиигумена Сергия: призывами игнорировать пандемию, критикой церковной и федеральной власти. Затем в обитель опального священника приехала Ксения Собчак, которая собиралась снимать фильм о насилии над женщинами и детьми. В Среднеуральском женском монастыре называют эту информацию клеветой.

- Я тут работала в школе десять лет назад на протяжении трех лет, - рассказывает Юлия Гришина. – Когда прочитала, что пишут про этот монастырь, была просто в шоке. Да, здесь были разные дети, с тяжелыми судьбами. О какой злобе, о каком насилии можно говорить, если эти дети продолжали любить своих родителей. Их тут никто не обижал. Если мы замечали что-то не так со здоровьем ребенка, сразу обращались в медицинские учреждения. Их никогда не наказывали, воспитывали только терпением.

Отметим, Екатеринбургская епархия начала проверку по поводу насилия над детьми в монастыре. А еще недавно над отцом Сергием состоялся еще один суд, на который он так и не явился. Но решением суда у скандального священника забрали сан.

Напомним, Среднеуральский женский монастырь после визита Ксении Собчак был закрыт целую неделю. Внутрь не пускали даже паломников и прихожан. Сразу после суда на территорию храма вновь начали пускать людей. Смотрите наш репортаж из скандального места.

ИСТОЧНИК KP.RU