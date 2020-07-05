На ЖБИ полыхал склад с детскими игрушками
С огнем боролись 14 пожарных расчетов
Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге 5 июля во второй половине дня загорелся склад с детскими игрушками в техническом помещении по улице 40-летия Комсомола.
Сообщение о возгорании поступило в 15:57 по местному времени. На тушение пожара оперативно выехали 52 спасателей и 14 пожарных расчетов. Как рассказывают в региональном МЧС, в 16:17 огонь на площади 40 квадратных метров пожарным удалось локализовать, а через полчаса – ликвидировать открытое горение.
После этого сотрудники МЧС провели проливку поврежденных огнем конструкций. Никто из людей во время ЧП не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU