2020-07-05T17:08:28+03:00
Происшествия

На ЖБИ полыхал склад с детскими игрушками

С огнем боролись 14 пожарных расчетов
Лев ИСТОМИН
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Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской областиФото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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В Екатеринбурге 5 июля во второй половине дня загорелся склад с детскими игрушками в техническом помещении по улице 40-летия Комсомола.

Сообщение о возгорании поступило в 15:57 по местному времени. На тушение пожара оперативно выехали 52 спасателей и 14 пожарных расчетов. Как рассказывают в региональном МЧС, в 16:17 огонь на площади 40 квадратных метров пожарным удалось локализовать, а через полчаса – ликвидировать открытое горение.

После этого сотрудники МЧС провели проливку поврежденных огнем конструкций. Никто из людей во время ЧП не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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