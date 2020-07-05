В Екатеринбург придут жара и дожди: прогноз погоды на 6-10 июля
На грядущей неделе в Екатеринбурге вернется настоящая летняя жара, которую будут сопровождать ливни.
В середине недели, 8 июля температура воздуха поднимется до отметки в 32 градуса, также во вторник и среду пройдут сильные ливни с грозами.
В понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге и окрестностях ожидается +27 и дождь, 7 июля: +29 и дождь, в среду, 8 июля: +30 и солнечно, 9 июля: +32 безоблачно, 10 июля: +31 солнечно.
Немного похолодает в уральской столице только к концу недели: в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается +24, переменная облачность и без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU