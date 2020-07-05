В Екатеринбург придут жара и дожди: прогноз погоды на 6-10 июля

5 Июль 2020 2020-07-05T12:34:51+03:00

В городе воздух прогреется до +32 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На грядущей неделе в Екатеринбурге вернется настоящая летняя жара, которую будут сопровождать ливни.

В середине недели, 8 июля температура воздуха поднимется до отметки в 32 градуса, также во вторник и среду пройдут сильные ливни с грозами.

В понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге и окрестностях ожидается +27 и дождь, 7 июля: +29 и дождь, в среду, 8 июля: +30 и солнечно, 9 июля: +32 безоблачно, 10 июля: +31 солнечно.

Немного похолодает в уральской столице только к концу недели: в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается +24, переменная облачность и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU