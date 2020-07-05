2020-07-05T09:44:09+03:00
Общество

На Урале осужденным женщинам вынесут «Модный приговор»

Конкурсантки готовятся к конкурсу
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В исправительной колонии №16 в Краснотурьинске Свердловской области осужденные женщины готовятся к конкурсу перевоплощений «Модный приговор».

По условиям конкурса, от каждого отряда ИК в нем выступят по одной осужденной. Женщины представят наряды, сшитые специально для выступления.

Сейчас полным ходом идет подготовка к «Модному приговору» сразу по нескольким направлениям: стилисты готовят платья, участницы учатся двигаться под музыку на сцене, коллективы готовят творческие номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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