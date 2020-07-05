На Урале осужденным женщинам вынесут «Модный приговор»
Конкурсантки готовятся к конкурсу
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В исправительной колонии №16 в Краснотурьинске Свердловской области осужденные женщины готовятся к конкурсу перевоплощений «Модный приговор».
По условиям конкурса, от каждого отряда ИК в нем выступят по одной осужденной. Женщины представят наряды, сшитые специально для выступления.
Сейчас полным ходом идет подготовка к «Модному приговору» сразу по нескольким направлениям: стилисты готовят платья, участницы учатся двигаться под музыку на сцене, коллективы готовят творческие номера.
ИСТОЧНИК KP.RU