На Урале осужденным женщинам вынесут «Модный приговор»

5 Июль 2020 2020-07-05T09:44:09+03:00

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В исправительной колонии №16 в Краснотурьинске Свердловской области осужденные женщины готовятся к конкурсу перевоплощений «Модный приговор».

По условиям конкурса, от каждого отряда ИК в нем выступят по одной осужденной. Женщины представят наряды, сшитые специально для выступления.

Сейчас полным ходом идет подготовка к «Модному приговору» сразу по нескольким направлениям: стилисты готовят платья, участницы учатся двигаться под музыку на сцене, коллективы готовят творческие номера.

ИСТОЧНИК KP.RU