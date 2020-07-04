Среднеуральский женский монастырь, захваченный опальным отцом Сергием, вновь открыли для паломников

4 Июль 2020 2020-07-04T15:33:34+03:00

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Среднеуральский женский монастырь вновь открыт для посещений. Об этом сообщил соратник опального отца Сергия Всеволод Могучев.

- Дорогие братья и сестры. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками, - написал Могучев у себя на странице «Вконтакте».

Напомним, еще вчера на территорию Среднеуральского женского монастыря попасть было нельзя. Шлакбаум преграждал проезд сразу на съезде с Серовского тракта.

Внутрь периодически проезжали дорогие иномарки (видимо, соратников отца Сергия). Но паломникам объяснили, что попасть на территорию пока нельзя. За шлагбаумом дежурили около десятка крепких мужчин. Журналистов за него они также не пропускали. Не обошлось из без конфликтов. Один из журналистов вызвал полицию после того, как его грубо скрутили охранники монастыря.

Напомним, опального отца Сергия накануне лишили священнического сана. Поводом для церковного суда стали скандальные проповеди отца Сергия. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «жидовском иге», «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU