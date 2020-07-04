2020-07-04T12:18:06+03:00
Происшествия

«Неужели нельзя было спасти?»: на Урале погиб лось, застрявший между трубами

Когда к животному приехали сотрудники ветслужбы, оно уже было мертво
Евгений СТОЯНОВ
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В ближайшее время тело лося должен увести манипулятор. Фото: скриншот видео telegram-канала "Екатеринбург №1"В ближайшее время тело лося должен увести манипулятор. Фото: скриншот видео telegram-канала "Екатеринбург №1"
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Грустная история произошла в свердловском городе Ирбит. Взрослый лось застрял копытом между трубами водоснабжения, долгое время ему никто не мог помочь. В момент когда к месту ЧП приехали сотрудники ветеренарной службы, лось уже был мертв, сообщает паблик «Инцидент-Ирбит» во «Вконтакте».

На видео, опубликованном в соцсетях, очевидцы укоряют работников ветслужбы.

- Четыре мужика приехали бы и подняли. Неужели нельзя было спасти? Лентяи. Сердце человеческое потеряли! - возмущается на видео женщина.

Она уверена, что лося можно было спасти. Но работники ветслужбы отвечают, что не могли приехать раньше.

В ближайшее время тело лося должен увести манипулятор.

В Ирбите погиб лось, застрявший в трубах.Видео: Telegram-канал "Екатеринбург №1"

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Неужели нельзя было спасти?»: на Урале погиб лось, застрявший между трубами
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