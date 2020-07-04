2020-07-04T10:37:45+03:00
Происшествия

В Кольцово задержали прибытие нескольких самолетов из-за тумана

Рейс из Симферополя и вовсе пришлось отменить
Евгений СТОЯНОВ
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Несколько рейсов пришлось отправить в другие аэропортыНесколько рейсов пришлось отправить в другие аэропортыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский аэропорт Кольцово минувшей ночью не смог принять несколько рейсов. Это было связано с туманом, который окутал посадочную полосу. В итоге несколько рейсов пришлось отправить в другие аэропорты.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, приземлиться в Екатеринбурге не смогли самолеты «Победы», которые летели из Анапы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Задержка этих рейсов составила 3-4 часа. Также задержаться пришлось и пассажирам «Уральских авиалиний». Прибытие рейса из Санкт-Петербурга перенесли на четыре часа. А самолет, который должен был вылететь из Симферополя, и вовсе отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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