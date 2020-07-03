Екатеринбург отметил присвоение звания «Город трудовой доблести» двумя салютами
Екатеринбургу 2 июля президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» за выдающийся вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Салют пришли посмотреть сотни жителей УралмашаФото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером, 3 июля, в 23 часа из двух точек в небо в честь этого события запустили несколько залпов салюта. Масштабный фейерверк прогремел на «Динамо» и в парке «Уралмаш».
Зрелище собрало сотни горожан в центре города, не меньше людей собралось на Уралмаше.
Салют в честь присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести".3 июля 2020 года в 23 часа на летнем стадионе "Уралмаш" устроили салют в честь присвоения Екатеринбургу высокого звания в честь значительного вклада города в победу в Великой Отечественной войне. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU