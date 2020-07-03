2020-07-03T21:22:43+03:00
Общество

Екатеринбург отметил присвоение звания «Город трудовой доблести» двумя салютами

Залпы запустили из двух точек [видео]
Лев ИСТОМИН
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Салют запустили в 23 часаСалют запустили в 23 часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургу 2 июля президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» за выдающийся вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Салют пришли посмотреть сотни жителей Уралмаша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют пришли посмотреть сотни жителей УралмашаФото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 3 июля, в 23 часа из двух точек в небо в честь этого события запустили несколько залпов салюта. Масштабный фейерверк прогремел на «Динамо» и в парке «Уралмаш».

Зрелище собрало сотни горожан в центре города, не меньше людей собралось на Уралмаше.

Салют в честь присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести".3 июля 2020 года в 23 часа на летнем стадионе "Уралмаш" устроили салют в честь присвоения Екатеринбургу высокого звания в честь значительного вклада города в победу в Великой Отечественной войне. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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Екатеринбург отметил присвоение звания «Город трудовой доблести» двумя салютами
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