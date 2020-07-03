3 Июль 2020 2020-07-03T19:52:42+03:00

За сутки в Свердловской области коронавирус нашли еще у 227 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего с начала пандемии специалисты провели почти 600 тысяч исследований

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В Свердловской области за сутки провели 9 861 исследование проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Напомним, что такие пробы берут только у людей, имеющих для этого показания. Также за сутки медики обследовали 9 043 человека.

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 598 975. Обследовано всего 557 902 человека, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что по данным на 3 июля, в регионе зарегистрированы 227 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 161 – жители Екатеринбурга. Остальные – жители других городов области.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU