В Свердловской области за сутки провели 9 861 исследование проб на коронавирус
В Свердловской области за сутки провели 9 861 исследование проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Напомним, что такие пробы берут только у людей, имеющих для этого показания. Также за сутки медики обследовали 9 043 человека.
- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 598 975. Обследовано всего 557 902 человека, - рассказали в оперштабе.
Напомним, что по данным на 3 июля, в регионе зарегистрированы 227 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 161 – жители Екатеринбурга. Остальные – жители других городов области.
Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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