2020-07-03T19:18:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор рассказал, что будет с госпиталем в «Екатеринбург-Экспо» после закрытия

Инфраструктура, развернутая там для лечения пациентов с коронавирусом, оказалась не нужна
Алина СУРИНА
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Резервный госпиталь для больных коронавирусом, который был развернут в одном из павильонов МВД «Екатеринбург-Экспо» собираются закрыть. По словам губернатора, сейчас в больницах хватает реанимационных мест, регион находится на плато, ожидается спад заболеваемости - поэтому инфраструктура, развернутая в «Екатеринбург-Экспо» осталась невостребованной.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на один из вопросов своих подписчиков в Instagram, рассказал, куда уберут все, что было подготовлено к приему пациентов. Как объяснил глава региона госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоит из двух частей. Первая – это высокотехнологичный модуль, который покупали для территориального центра медицины катастроф, а вторая - обычные койки, которые готовили для пассажиров вывозных рейсов, легких больных и бессиптомников.

- Модуль не пропадает, его перенесут на площадку ТЦМК на Широкой речке, - написал губернатор. – Модуль будет работать на регион, как и планировалось: закрывать потребности на случай природных или техногенных катастроф, возможных вспышек других заболеваний – он достаточно универсален.

С размещением второй части госпиталя, по словам губернатора, тоже проблем нет. Как написал Евгений Куйвашев, на начальном этапе точно просчитать востребованность мощностей было невозможно. Госпиталь создали, когда ситуация с коронавирусом потребовала мобилизации всей системы.

Напомним, что развернули резервный госпиталь для больных коронавирусом в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в мае. Его общая площадь составила 56 000 квадратных метров. «Уральскому выставочному центру» за организацию госпиталя выделят из регионального бюджета 42 миллиона рублей на финансовое обеспечение (31,5 миллионов) и возмещение затрат (10,5 миллионов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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