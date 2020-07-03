2020-07-03T17:00:42+03:00
Общество

ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия

Комиссия за обслуживание карт в продленный период не взимается
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

Корпоративные карты банка ВТБ, срок действия которых истекает в июле, автоматически продлеваются до сентября 2020 года. Для карт, которые должны были быть перевыпущены в мае или июне, и срок действия которых ранее уже продлевался, использование также будет повторно пролонгировано.

Владельцы корпоративных карт с истекающим сроком действия смогут до 31 августа продолжать оплату необходимых бизнес-расходов через терминалы или онлайн, вносить выручку на расчетный счет через устройства самообслуживания, а также снимать денежные средства в банкоматах. Комиссия за обслуживание карт в продленный период не взимается. При желании клиента перевыпустить новую корпоративную карту ВТБ предоставляет такую возможность на стандартных условиях в офисе банка.

«Учитывая, что автоматическое продление корпоративных карт при завершении срока действия в мае и первой половине июня было очень востребованным, для комфорта наших клиентов мы расширили эту возможность. До конца августа у владельцев карт нет необходимости специально приезжать в офис банка для их переоформления, а проведение привычных операций остается таким же надежным, быстрым и безопасным. При этом по желанию клиента также возможен и перевыпуск карты в любой момент в течение продленного периода», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области за сутки провели 9 861 исследование проб на коронавирус
Губернатор рассказал, что будет с госпиталем в «Екатеринбург-Экспо» после закрытия
Почему, не смотря на количество заболевших, продолжают все открывать: отвечает Евгений Куйвашев
На Урале следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка на заводе
Главный эпидемиолог Екатеринбурга объяснил, как считается статистка по коронавирусу
Михаил Мишустин выделил 2,4 миллиарда рублей на реконструкцию Екатеринбургского цирка
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
В Свердловской области по поручению Голиковой оценят доступность КТ для жителей региона
Евгений Куйвашев рассказал, куда летают уральцы во время пандемии
ЕВРАЗ оснастил больницы Нижнего Тагила и Качканара оборудованием для реабилитации детей после операций и травм
На Среднем Урале хотят вернуть продажи алкоголя до 19 часов
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Екатеринбурге хозяйку «резиновой» квартиры отправили под суд
Не сможет жить в неволе: уральские ветеринары спасают лисенка с переломами
Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области сняли противопожарный режим
В Екатеринбурге перекроют дорогу на улице Большакова: где будет объезд
Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 1,5%
Салют в Екатеринбурге 2020: где и когда состоится
За сутки от коронавируса умерло семь жителей Свердловской области
Молодежную команду «Автомобилиста» проверили на COVID-19