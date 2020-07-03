Евгений Куйвашев рассказал, куда летают уральцы во время пандемии

3 Июль 2020 2020-07-03T16:17:33+03:00

Из Кольцово в день вылетают около 7,8 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области постепенно снимают ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Пандемия еще не окончена, но люди уже постепенно начинают возвращаться к обычной жизни и путешествовать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, куда сейчас летают уральцы. Глав региона написал на своей странице в Instagram, что спрос на путешествия постепенно восстанавливается.

- Мы постепенно снимаем ограничения, которые были введены из-за пандемии, и точно также поступают многие руководители других регионов, - написал губернатор. - Сейчас аэропорт Кольцово в сутки обслуживает около 7,8 тысяч человек, что составляет треть от показателя прошлого года. В июне-июле 2019 года аэропорт Кольцово обслуживал в сутки около 23 тысяч пассажиров.

Большинство уральцев покидают Екатеринбург с целью посетить Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. По словам Евгения Куйвашева, самолеты летают по более чем 40 направлениям. Из Кольцово в сутки совершается около 50 вылетов.

- Очень рад, что мы постепенно возвращаемся к привычной жизни. Однако подчеркиваю, что все рейсы должны выполняться с учетом строгого соблюдения санитарных правил, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU