ЕВРАЗ оснастил больницы Нижнего Тагила и Качканара оборудованием для реабилитации детей после операций и травм

3 Июль 2020 2020-07-03T16:07:07+03:00

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ЕВРАЗ приобрел современное оборудование для физиотерапевтических кабинетов детской городской больницы Нижнего Тагила и Качканарской детской поликлиники. Это стало возможно благодаря участию металлургов и горняков компании в акции ЕВРАЗа «Ноль тоже рекорд». Компания выделил средства за каждого участника акции, общая сумма составила 300 тысяч рублей.

ЕВРАЗ поставил медицинским учреждениям аппараты магнитотерапии, амплипульс, аппарат Дарсанваль «Искра 1», которые используют для восстановления опорно-двигательных функций, нервной, сердечно-сосудистой, мышечной системы, органов дыхания. Детская больница Нижнего Тагила также получила специальный термостат большого объема для поддержания необходимой температуры парафина, который используют в лечебных целях.

«Парафино- и магнитотерапия востребованы в физкабинетах нашей больницы. В день на такие процедуры приходит порядка 40 детей. ЕВРАЗ очень помогает нашей больнице. Ранее компания помогла укомплектовать стационар на Кузнецкого новыми специализированными кроватями», - отметил главный врач Нижнетагильской детской городской больницы Дмитрий Клейменов

Для Качканарской детской поликлиники приобретено шесть приборов. Это аппараты Милта, Ультратон, прибор для магнитотерапии «Магнитер», аппарат амплипульс.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК во время челленджа Фото: ЕВРАЗ

«Каждый прибор, приобретенный ЕВРАЗом в рамках акции «Ноль – тоже рекорд», востребован. Наши сотрудники уже оценили их функциональность. Благодарны и родители маленьких пациентов», - рассказала заведующая детской поликлиникой Качканарской ЦГБ Галина Домнина.

Челлендж по безопасности «Ноль — тоже рекорд!» прошел в конце 2019 года. В фотозонах на предприятиях ЕВРАЗа и в образовательных учреждениях участники челленджа делали видеоселфи и выкладывали их в свои соцсети со специальными хештегами. За каждый пост компания перечислила по 100 рублей детям с ограниченными возможностями здоровья, больницам Нижнего Тагила и Качканара. Акцию поддержало 3 тысячи человек.

ЕВРАЗ регулярно проводит подобные благотворительные акции. В мае сотрудники компании приняли участие в очередном корпоративном челлендже «Мы не рискуем». По его завершению ЕВРАЗ направит за каждый пост в соцсетях маску и антисептик в больницы городов, где расположены предприятия компании.