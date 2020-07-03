2020-07-03T16:07:07+03:00
Общество

ЕВРАЗ оснастил больницы Нижнего Тагила и Качканара оборудованием для реабилитации детей после операций и травм

ЕВРАЗ поставил медицинским учреждениям аппараты магнитотерапии, амплипульс, аппарат Дарсанваль «Искра 1»
Поделиться:
Аппарат амплипульс Фото: ЕВРАЗАппарат амплипульс Фото: ЕВРАЗ
Изменить размер текста:

ЕВРАЗ приобрел современное оборудование для физиотерапевтических кабинетов детской городской больницы Нижнего Тагила и Качканарской детской поликлиники. Это стало возможно благодаря участию металлургов и горняков компании в акции ЕВРАЗа «Ноль тоже рекорд». Компания выделил средства за каждого участника акции, общая сумма составила 300 тысяч рублей.

ЕВРАЗ поставил медицинским учреждениям аппараты магнитотерапии, амплипульс, аппарат Дарсанваль «Искра 1», которые используют для восстановления опорно-двигательных функций, нервной, сердечно-сосудистой, мышечной системы, органов дыхания. Детская больница Нижнего Тагила также получила специальный термостат большого объема для поддержания необходимой температуры парафина, который используют в лечебных целях.

«Парафино- и магнитотерапия востребованы в физкабинетах нашей больницы. В день на такие процедуры приходит порядка 40 детей. ЕВРАЗ очень помогает нашей больнице. Ранее компания помогла укомплектовать стационар на Кузнецкого новыми специализированными кроватями», - отметил главный врач Нижнетагильской детской городской больницы Дмитрий Клейменов

Для Качканарской детской поликлиники приобретено шесть приборов. Это аппараты Милта, Ультратон, прибор для магнитотерапии «Магнитер», аппарат амплипульс.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК во время челленджа Фото: ЕВРАЗ

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК во время челленджа Фото: ЕВРАЗ

«Каждый прибор, приобретенный ЕВРАЗом в рамках акции «Ноль – тоже рекорд», востребован. Наши сотрудники уже оценили их функциональность. Благодарны и родители маленьких пациентов», - рассказала заведующая детской поликлиникой Качканарской ЦГБ Галина Домнина.

Челлендж по безопасности «Ноль — тоже рекорд!» прошел в конце 2019 года. В фотозонах на предприятиях ЕВРАЗа и в образовательных учреждениях участники челленджа делали видеоселфи и выкладывали их в свои соцсети со специальными хештегами. За каждый пост компания перечислила по 100 рублей детям с ограниченными возможностями здоровья, больницам Нижнего Тагила и Качканара. Акцию поддержало 3 тысячи человек.

ЕВРАЗ регулярно проводит подобные благотворительные акции. В мае сотрудники компании приняли участие в очередном корпоративном челлендже «Мы не рискуем». По его завершению ЕВРАЗ направит за каждый пост в соцсетях маску и антисептик в больницы городов, где расположены предприятия компании.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области по поручению Голиковой оценят доступность КТ для жителей региона
Евгений Куйвашев рассказал, куда летают уральцы во время пандемии
ЕВРАЗ оснастил больницы Нижнего Тагила и Качканара оборудованием для реабилитации детей после операций и травм
На Среднем Урале хотят вернуть продажи алкоголя до 19 часов
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Екатеринбурге хозяйку «резиновой» квартиры отправили под суд
Не сможет жить в неволе: уральские ветеринары спасают лисенка с переломами
Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области сняли противопожарный режим
В Екатеринбурге перекроют дорогу на улице Большакова: где будет объезд
Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 1,5%
Салют в Екатеринбурге 2020: где и когда состоится
За сутки от коронавируса умерло семь жителей Свердловской области
Молодежную команду «Автомобилиста» проверили на COVID-19