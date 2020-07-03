Не сможет жить в неволе: уральские ветеринары спасают лисенка с переломами

3 Июль 2020 2020-07-03T14:03:55+03:00

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Уральские врачи спасают лисенка, которого подобрали с переломанными костями в Екатеринбурге. По словам ветеринара клиники «Зооспец» Татьяны Сурковой, недавно к ним поступил травмированный малыш. Его принесли в клинику для животных прохожие. Предположительно, что пострадавшему полгода от роду.

- У лисенка перелом головки бедренной кости. Люди, которые нам его принесли не говорят, где именно его нашли и что случилось. Пока рано утверждать, что животное могла сбить машина, - рассказывает Татьяна Суркова. – Сейчас лисенка ждет длительное лечение. Но могу сказать точно, с такой травмой он уже никогда не сможет жить на воли.

Пока лисенок будет жить у людей, которые его подобрали. Рыжему уже поставили прививки от бешенства, а скоро малышу проведут операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU