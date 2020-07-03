В Екатеринбурге перекроют дорогу на улице Большакова: где будет объезд

3 Июль 2020 2020-07-03T12:37:49+03:00

С 22 июля по 5 августа там будут строить тепловые коммуникации

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Часть улицы Большакова в Екатеринбурге перекроют из-за строительства теплотрассы. Об этом заявили в департаменте информационной политики администрации города. Машинам запретят ездить по участку возле строящего дома на Большакова, 147. Ограничения действуют с 22 июля по 5 августа.

- Закрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети. По окончании строительства компания восстановит нарушенные элементы благоустройства в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ, - сообщает пресс-служба мэрии.

Объехать закрытый участок возможно по улице Московской, Фурманова и Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU