В Екатеринбурге перекроют дорогу на улице Большакова: где будет объезд
Часть улицы Большакова в Екатеринбурге перекроют из-за строительства теплотрассы. Об этом заявили в департаменте информационной политики администрации города. Машинам запретят ездить по участку возле строящего дома на Большакова, 147. Ограничения действуют с 22 июля по 5 августа.
- Закрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети. По окончании строительства компания восстановит нарушенные элементы благоустройства в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ, - сообщает пресс-служба мэрии.
Объехать закрытый участок возможно по улице Московской, Фурманова и Серова.
ИСТОЧНИК KP.RU