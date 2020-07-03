2020-07-03T12:37:49+03:00
Общество

В Екатеринбурге перекроют дорогу на улице Большакова: где будет объезд

С 22 июля по 5 августа там будут строить тепловые коммуникации
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Место перекрытия дороги на Большакова. Фото: 2 ГИСМесто перекрытия дороги на Большакова. Фото: 2 ГИС
Изменить размер текста:

Часть улицы Большакова в Екатеринбурге перекроют из-за строительства теплотрассы. Об этом заявили в департаменте информационной политики администрации города. Машинам запретят ездить по участку возле строящего дома на Большакова, 147. Ограничения действуют с 22 июля по 5 августа.

- Закрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети. По окончании строительства компания восстановит нарушенные элементы благоустройства в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ, - сообщает пресс-служба мэрии.

Объехать закрытый участок возможно по улице Московской, Фурманова и Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области сняли противопожарный режим
В Екатеринбурге перекроют дорогу на улице Большакова: где будет объезд
Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 1,5%
Салют в Екатеринбурге 2020: где и когда состоится
За сутки от коронавируса умерло семь жителей Свердловской области
Молодежную команду «Автомобилиста» проверили на COVID-19
За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей
«Нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями»: глава свердловского минздрава о медпомощи в эпоху COVID-19
На Урале лихачу, устроившему аварию, в которой беременная женщина потеряла ребенка, изменили условное лишение свободы на реальное
Судебные приставы забрали «Пежо» у екатеринбуржца, задолжавшего банку миллион
«Отключали противоугонную систему специальным прибором»: в Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже четырех иномарок
На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы
На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись две «Лады» и одна «Дэу Нексия»: пострадали три человека
На Урале работники фермы спасли из огня 100 коров
В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль
Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус