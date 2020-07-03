Молодежную команду «Автомобилиста» проверили на COVID-19
Молодежная команда хоккейного клуба «Автомобилист» вышла из отпуска. В связи с этим их отправили на медицинское обследование. Проверяли игроков в том числе и на COVID-19.
- Оно проводится каждый год после того, как команда выходит из отпуска, - уточняют в пресс-службе ХК «Автомобилист». - В этом году к основным медицинским мероприятиям добавилось тестирование на коронавирус. Это обязательная процедура.
В хоккейном клубе отмечают, что все показатели по COVID-19 отрицательные у молодежной команды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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