2020-07-03T10:02:07+03:00
Спорт

Молодежную команду «Автомобилиста» проверили на COVID-19

Тестирование проводилось во время медицинского обследования игроков
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Основной состав «Автомобилиста» пока находится в отпуске.Основной состав «Автомобилиста» пока находится в отпуске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Молодежная команда хоккейного клуба «Автомобилист» вышла из отпуска. В связи с этим их отправили на медицинское обследование. Проверяли игроков в том числе и на COVID-19.

- Оно проводится каждый год после того, как команда выходит из отпуска, - уточняют в пресс-службе ХК «Автомобилист». - В этом году к основным медицинским мероприятиям добавилось тестирование на коронавирус. Это обязательная процедура.

В хоккейном клубе отмечают, что все показатели по COVID-19 отрицательные у молодежной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области сняли противопожарный режим
В Екатеринбурге перекроют дорогу на улице Большакова: где будет объезд
Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 1,5%
Салют в Екатеринбурге 2020: где и когда состоится
За сутки от коронавируса умерло семь жителей Свердловской области
Молодежную команду «Автомобилиста» проверили на COVID-19
За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей
«Нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями»: глава свердловского минздрава о медпомощи в эпоху COVID-19
На Урале лихачу, устроившему аварию, в которой беременная женщина потеряла ребенка, изменили условное лишение свободы на реальное
Судебные приставы забрали «Пежо» у екатеринбуржца, задолжавшего банку миллион
«Отключали противоугонную систему специальным прибором»: в Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже четырех иномарок
На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы
На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись две «Лады» и одна «Дэу Нексия»: пострадали три человека
На Урале работники фермы спасли из огня 100 коров
В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль
Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус