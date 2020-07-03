2020-07-03T09:15:12+03:00
Авто

За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей

Теперь выявляют не только на оживленных улицах, но и в деревнях и поселках
Олег ГАЛИМОВ
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Несмотря на пандемию коронавируса, количество пьяных водителей вырослоНесмотря на пандемию коронавируса, количество пьяных водителей вырослоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В первой половине 2020 года на Среднем Урале удалось снизить количество аварий на 13%. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков. Кроме того глава Госавтоинспекции региона поделился свежей статистикой за первые шесть месяцев календарного года

- За первое полугодие удалось поймать более 6 тысяч водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД работали не только на оживленных улицах, но и в деревнях и поселках. Это и дало такой эффект, - рассказал начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.

К сожалению, сохраняется проблема травмирования пассажиров в общественном транспорте.

- В первую очередь травмы получают пассажиры в результате резкого торможения транспорта. Негласные рейды и тотальные проверки автобусов дают результат. Выявляем нарушения техники безопасности и технически неисправные машины, - добавил Алексей Кисляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей
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