За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей
В первой половине 2020 года на Среднем Урале удалось снизить количество аварий на 13%. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков. Кроме того глава Госавтоинспекции региона поделился свежей статистикой за первые шесть месяцев календарного года
- За первое полугодие удалось поймать более 6 тысяч водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД работали не только на оживленных улицах, но и в деревнях и поселках. Это и дало такой эффект, - рассказал начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.
К сожалению, сохраняется проблема травмирования пассажиров в общественном транспорте.
- В первую очередь травмы получают пассажиры в результате резкого торможения транспорта. Негласные рейды и тотальные проверки автобусов дают результат. Выявляем нарушения техники безопасности и технически неисправные машины, - добавил Алексей Кисляков.
ИСТОЧНИК KP.RU