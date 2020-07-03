2020-07-03T08:41:57+03:00
Происшествия

На Урале лихачу, устроившему аварию, в которой беременная женщина потеряла ребенка, изменили условное лишение свободы на реальное

Его отправили в колонию-поселение на 2,6 года
Данил СВЕЧКОВ
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Аварию лихач устроил в декабре прошлого года.Аварию лихач устроил в декабре прошлого года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В декабре прошлого года в Карпинске на скамье подсудимых оказался автомобилист, который обвинялся в том, что будучи пьяным сел за руль и устроил аварию, в которой серьезно пострадали люди. ДТП случилось на Серовском тракте.

- При завершении маневра обгон и возвращении в свою полосу движения он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - При данном маневре он совершил столкновение с двигавшимися навстречу автомобилями «УАЗ» и «Лада-210740».

В «Ладе» пострадал водитель и его пассажирка, которая была беременна. Из-за травмы она потеряла ребенка. Служители Фемиды тогда приговорили виновника аварии к четырем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. К тому же ему на три года запретили управлять автомобилем. Но в прокуратуре решили обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким.

В итоге областной суд изменил приговор. Виновника аварии приговорили к реальному лишению свободу на срок в 2 года 6 месяцев. Отбывать он их будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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