На Урале лихачу, устроившему аварию, в которой беременная женщина потеряла ребенка, изменили условное лишение свободы на реальное

3 Июль 2020 2020-07-03T08:41:57+03:00

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В декабре прошлого года в Карпинске на скамье подсудимых оказался автомобилист, который обвинялся в том, что будучи пьяным сел за руль и устроил аварию, в которой серьезно пострадали люди. ДТП случилось на Серовском тракте.

- При завершении маневра обгон и возвращении в свою полосу движения он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - При данном маневре он совершил столкновение с двигавшимися навстречу автомобилями «УАЗ» и «Лада-210740».

В «Ладе» пострадал водитель и его пассажирка, которая была беременна. Из-за травмы она потеряла ребенка. Служители Фемиды тогда приговорили виновника аварии к четырем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. К тому же ему на три года запретили управлять автомобилем. Но в прокуратуре решили обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким.

В итоге областной суд изменил приговор. Виновника аварии приговорили к реальному лишению свободу на срок в 2 года 6 месяцев. Отбывать он их будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU