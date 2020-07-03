Судебные приставы забрали «Пежо» у екатеринбуржца, задолжавшего банку миллион
Из-за своих долгов перед банком житель Екатеринбурга лишился иномарки «Пежо 408». Всего с мужчины должны были взыскать миллион рублей. Выплачивать эти деньги он не спешил, поэтому за дело взялись судебные приставы.
- Из запросов, направленных в регистрирующие органы, стало известно, что у должника имеется в собственности автомобиль «Пежо 408», - поясняют в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России
по Свердловской области. - Судебные приставы Кировского районного отделения вышли в адрес должника, во дворе дома обнаружен автомобиль, принадлежащий ему. В отношении автомобиля составлен акт описи и ареста имущества.
Сейчас иномарка находится на хранении у банка, который не получил от должника своих денег.
ИСТОЧНИК KP.RU