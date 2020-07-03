2020-07-03T07:47:56+03:00
Общество

Судебные приставы забрали «Пежо» у екатеринбуржца, задолжавшего банку миллион

Автомобиль они нашли во дворе его дома
Данил СВЕЧКОВ
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Иномарку отдали на ответственное хранение банку. Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП РоссииИномарку отдали на ответственное хранение банку. Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России
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Из-за своих долгов перед банком житель Екатеринбурга лишился иномарки «Пежо 408». Всего с мужчины должны были взыскать миллион рублей. Выплачивать эти деньги он не спешил, поэтому за дело взялись судебные приставы.

- Из запросов, направленных в регистрирующие органы, стало известно, что у должника имеется в собственности автомобиль «Пежо 408», - поясняют в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России

по Свердловской области. - Судебные приставы Кировского районного отделения вышли в адрес должника, во дворе дома обнаружен автомобиль, принадлежащий ему. В отношении автомобиля составлен акт описи и ареста имущества.

Сейчас иномарка находится на хранении у банка, который не получил от должника своих денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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