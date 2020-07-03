«Отключали противоугонную систему специальным прибором»: в Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже четырех иномарок

3 Июль 2020 2020-07-03T07:34:39+03:00

Преступления злоумышленники совершали в 2019 году. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

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Двое жителей Екатеринбурга, 33 и 27 лет пойдут под суд за хищения автомобилей. Общий ущерб пострадавшим автовладельцам от их действия превысил три миллиона рублей. Больше всего автомобилей похитил 33-летний обвиняемый. С сентября по декабря прошлого года он угнал четыре машины. Второй обвиняемый был причастен лишь к одной краже в декабре 2019 года – помогал старшему напарнику.

- По версии следствия, сообщники занимались хищениями автомобилей иностранного производства с целью их дальнейшего сбыта на территории города, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Обвиняемые специализировались на таких моделях автомобилей как Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Угонщики отключали противоугонную систему машины с помощью специального радиоэлектронного приспособления, потом запускали двигатель и скрывались. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU