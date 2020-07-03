2020-07-03T06:45:35+03:00
Происшествия

На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись две «Лады» и одна «Дэу Нексия»: пострадали три человека

Их госпитализировали в 36 ГКБ
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, СМП. Поврежденные машины были эвакуированы. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по ЕкатеринбургуНа место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, СМП. Поврежденные машины были эвакуированы. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в четверг вечером на улице Щербакова в Екатеринбурге. Там в 18.21 «Лада Гранта», двигавшаяся в сторону улицы Пронина, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Дэу Нексией» и «Ладой Ларгус».

- После столкновения автомашину «Ладу Гранту» отбросило на газон с последующим опрокидыванием, - уточняют в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Установлено, что автомашиной «Лада Гранта» управлял 31- летний мужчина, стаж вождения которого составляет 3 года.

В аварии пострадал, как сам водитель «Лады», так и 38-летняя водитель «Дэу Нексии» и ее 39-летний пассажир. Их увезли в 36 городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За полгода в Свердловской области поймали более шести тысяч пьяных водителей
«Нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями»: глава свердловского минздрава о медпомощи в эпоху COVID-19
На Урале лихачу, устроившему аварию, в которой беременная женщина потеряла ребенка, изменили условное лишение свободы на реальное
Судебные приставы забрали «Пежо» у екатеринбуржца, задолжавшего банку миллион
«Отключали противоугонную систему специальным прибором»: в Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже четырех иномарок
На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы
На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись две «Лады» и одна «Дэу Нексия»: пострадали три человека
На Урале работники фермы спасли из огня 100 коров
В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль
Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус