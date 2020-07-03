На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись две «Лады» и одна «Дэу Нексия»: пострадали три человека

3 Июль 2020 2020-07-03T06:45:35+03:00

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, СМП. Поврежденные машины были эвакуированы. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в четверг вечером на улице Щербакова в Екатеринбурге. Там в 18.21 «Лада Гранта», двигавшаяся в сторону улицы Пронина, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Дэу Нексией» и «Ладой Ларгус».

- После столкновения автомашину «Ладу Гранту» отбросило на газон с последующим опрокидыванием, - уточняют в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Установлено, что автомашиной «Лада Гранта» управлял 31- летний мужчина, стаж вождения которого составляет 3 года.

В аварии пострадал, как сам водитель «Лады», так и 38-летняя водитель «Дэу Нексии» и ее 39-летний пассажир. Их увезли в 36 городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU