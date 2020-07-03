На Урале работники фермы спасли из огня 100 коров

3 Июль 2020 2020-07-03T06:31:24+03:00

На месте ЧП работали семь пожарных машин и 16 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров

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Накануне вечером на ферме в селе Ларина, что в Байкаловском муниципальном районе случился пожар. Сообщение об огне поступило в МЧС в 21.47.

- Быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка загона, в котором содержался крупный рогатый скот, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Благодаря оперативным и слаженным действиям работников фермы животных удалось вывести из здания загона.

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Всего из огня было спасено 100 коров. Огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров, но, к счастью, никто из людей не пострадал. На месте ЧП работали семь пожарных машин и 16 сотрудников МЧС.

- В 02.05 огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте. Пожару дан отбой, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 02.05 огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU