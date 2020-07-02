В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде

2 Июль 2020 2020-07-02T20:06:36+03:00

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В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя велосипедистка. ДТП произошло после четырех часов дня на Куйбышева, 99. Водитель «Skoda Superb» не успел затормозить на повороте и сбил девочку, неожиданно выехавшую на проезжую часть.

- Водитель автомашины «Skoda Superb» двигаясь по Луначарского со стороны Карла Маркса при повороте направо на разрешающий сигнал светофора на Куйбышева, допустил наезд на ребенка - велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель рассказал инспекторам ДПС, что не смог избежать наезда на ребенка, так как девочка на велосипеде появилась неожиданно. 42-летний мужчина с 25-летним стажем вождения в это время ехал со скоростью 15 км/час и попытался затормозить, когда заметил ребенка. У автомобиля оказалось помято правое переднее крыло. Стаж управления транспортными средствами водителя составляет 25 лет.

Ребенка с сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу. Сотрудникам ГИБДД мама девочки объяснила, что они с дочерью ехали на велосипедах по тротуару и когда подъехали к пешеходному переходу продолжили движение на велосипедах через дорогу на зеленый сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU