2020-07-02T18:33:13+03:00
Общество

Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации

Врио руководителя пресс-службы патриархии прокомментировал скандальную ситуацию в Среднеуральском монастыре
Лев ИСТОМИН
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Владимир Легойда прокомментировал ситуацию в Среднеуральском женском монастыре на радио "Комсомольская правда"Владимир Легойда прокомментировал ситуацию в Среднеуральском женском монастыре на радио "Комсомольская правда"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На ситуацию с бунтом схиигумена отца Сергия (Романова), захватившим Среднеуральский женский монастырь и отказавшийся выполнять требования Екатеринбургской епархии, отреагировал Московский патриархат.

По словам врио руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды, в столице следят за этой историей, но пока не собираются вмешиваться.

- Я, как вы понимаете, не могу не следить за этой историей – мне по званию положено. Патриарх, естественно, тоже в курсе. Но, поскольку речь идет о монастыре епархиальном, то это вопрос епархии. И, конечно, из-за того, что он попал в медийное поле, его сейчас обсуждают все, но это епархиальный вопрос и сейчас идет епархиальный суд. Будет решение суда – а положено три заседания провести – и епархиальный суд, думаю, в ближайшие дни вынесет свое решение, которое я никак не могу и не хочу предвосхищать, - рассказал Владимир Легойда на радио «Комсомольская правда».

Схиигумен не согласен с предъявленными ему претензиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схиигумен не согласен с предъявленными ему претензиямиФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам представителя патриархата, в Москве, как и в Екатеринбургской епархии, надеются, что схиигумен Сергий раскается и исправится.

- Ну, а дальше, давайте дождемся решения суда.

Отметим, что следующее заседание церковного суда с участием отца Сергия пройдет в Екатеринбурге 3 июля. Сам схиигумен призвал свою паству прийти на заседание и поддержать его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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