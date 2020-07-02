2020-07-02T19:04:15+03:00
Общество

Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»

Почетное звание городу присвоил Владимир Путин
Алина СУРИНА
Поделиться:
Нижнему Тагилу присвоили звание «Город трудовой доблести»Нижнему Тагилу присвоили звание «Город трудовой доблести»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Напомним, что почетное звание уральскому городу сегодня присвоил президент России Владимир Путин. Звание «Город трудовой доблести» Нижний Тагил получил за вклад в Победу во время Великой Отечественной войны. Мэр Нижнего Тагила отметил, что тагильчане одними из первых собрали уникальные архивные данные и подали документы в федеральный оргкомитет.

- Сложно выразить словами, какую гордость за город и тагильчан я сейчас чувствую. Как отметил сегодня Президент, инициатива присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» получила поистине всенародную поддержку, и это в полной мере касается нашего города, Нижнего Тагила. В каждой тагильской семье бережно хранят воспоминания о героях-фронтовиках и тружениках тыла, - сказал Владислав Пинаев.

Глава города поблагодарил всех, кто был причастен к оформлению заявки на присвоение городу почетного звания. По словам Владислава Пинаева, подписи в поддержку поставили почти 236 тысячи тагильчан, а это 63% жителей.

Всего звание «Город трудовой доблести» получили 20 городов России. В их число, кроме Нижнего Тагила вошла и столица Урала - Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка на велосипеде
Присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
На ЕКАД полностью выгорел грузовой автомобиль
Владимир Легойда о деле схиигумена Сергия: Патриарх в курсе ситуации
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус