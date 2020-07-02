Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
Владислав Пинаев поздравил жителей с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Напомним, что почетное звание уральскому городу сегодня присвоил президент России Владимир Путин. Звание «Город трудовой доблести» Нижний Тагил получил за вклад в Победу во время Великой Отечественной войны. Мэр Нижнего Тагила отметил, что тагильчане одними из первых собрали уникальные архивные данные и подали документы в федеральный оргкомитет.
- Сложно выразить словами, какую гордость за город и тагильчан я сейчас чувствую. Как отметил сегодня Президент, инициатива присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» получила поистине всенародную поддержку, и это в полной мере касается нашего города, Нижнего Тагила. В каждой тагильской семье бережно хранят воспоминания о героях-фронтовиках и тружениках тыла, - сказал Владислав Пинаев.
Глава города поблагодарил всех, кто был причастен к оформлению заявки на присвоение городу почетного звания. По словам Владислава Пинаева, подписи в поддержку поставили почти 236 тысячи тагильчан, а это 63% жителей.
Всего звание «Город трудовой доблести» получили 20 городов России. В их число, кроме Нижнего Тагила вошла и столица Урала - Екатеринбург.
ИСТОЧНИК KP.RU