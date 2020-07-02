2020-07-02T18:58:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож

Следователи забили тревогу после публикации видео конфликта
Алина СУРИНА
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Девочка схватилась за нож во время ссоры родителей Фото: скриншот с видеоДевочка схватилась за нож во время ссоры родителей Фото: скриншот с видео
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В Екатеринбурге следственный комитет проверит семью, где ребенок во время ссоры родителей схватился за нож. Следователи забили тревогу после публикации видео конфликта. По данным следователей во время ссоры родителей ребенок находился в условиях угрожающих его физическому и психологическому здоровью.

- В ходе проверки сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребёнок, - рассказали в СК по Свердловской области.

Кроме того, специалисты будут выяснять, проверялись ли ранее органами системы профилактики условия воспитания ребенка и принимались ли какие-то меры к этой семье. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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