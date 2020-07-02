«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
- Это что, Ксения Собчак там в машине полиции сидит? – удивленно спросила меня красивая девушка за рулем желтого Mercedes с челябинскими номерами.
Жительница Южного Урала Полина Клюкина приехала к Среднеуральскому женскому монастырю в надежде показать отцу Сергию свою подругу. Но вместо похода в обитель была вынуждена наблюдать конфликт между помощниками схиигумена и звездной телеведущей.
В разговоре удалось выяснить, что юная бизнес-леди знает священника почти 10 лет, а в детстве и вовсе жила вместе с монахинями.
Уральская бизнес-леди рассказала о жизни в Среднеуральском монастыре
- В 8 классе мы поехали на экскурсию в Верхотурье и на обратном пути заехали в Среднеуральск за благословеньем к батюшке. Я вместе с сестрой подошла к отцу Сергию и он предложил нам остаться. Недолго думая согласились. Он удивительный человек, к нему всегда притягивало, а с его лица никогда не сходила улыбка. Ну, разве что во время проповедей. Впечатления о жизни здесь самые замечательные. Не понимаю, почему так много негатива вокруг его личности в последнее время, - рассказала Клюкина корреспонденту «КП».
Девушка не смогла попасть на территорию монастыря, из-за провокаций его закрыли для посетителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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