2020-07-02T16:14:31+03:00
Общество

«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре

Полина Клюкина пыталась попасть к духовнику, но оказалась у святыни в разгар конфликта с Ксенией Собчак
Олег ГАЛИМОВ
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24-летняя Полина Клюкина полтора года жила в Среднеуральском монастыре. Фото: СОЦСЕТИ24-летняя Полина Клюкина полтора года жила в Среднеуральском монастыре. Фото: СОЦСЕТИ
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- Это что, Ксения Собчак там в машине полиции сидит? – удивленно спросила меня красивая девушка за рулем желтого Mercedes с челябинскими номерами.

Жительница Южного Урала Полина Клюкина приехала к Среднеуральскому женскому монастырю в надежде показать отцу Сергию свою подругу. Но вместо похода в обитель была вынуждена наблюдать конфликт между помощниками схиигумена и звездной телеведущей.

В разговоре удалось выяснить, что юная бизнес-леди знает священника почти 10 лет, а в детстве и вовсе жила вместе с монахинями.

Уральская бизнес-леди рассказала о жизни в Среднеуральском монастыре

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- В 8 классе мы поехали на экскурсию в Верхотурье и на обратном пути заехали в Среднеуральск за благословеньем к батюшке. Я вместе с сестрой подошла к отцу Сергию и он предложил нам остаться. Недолго думая согласились. Он удивительный человек, к нему всегда притягивало, а с его лица никогда не сходила улыбка. Ну, разве что во время проповедей. Впечатления о жизни здесь самые замечательные. Не понимаю, почему так много негатива вокруг его личности в последнее время, - рассказала Клюкина корреспонденту «КП».

Девушка не смогла попасть на территорию монастыря, из-за провокаций его закрыли для посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка не смогла попасть на территорию монастыря, из-за провокаций его закрыли для посетителейФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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