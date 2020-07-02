В Свердловской области поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину

2 Июль 2020 2020-07-02T13:45:19+03:00

Она переходила пути и не услышала предупреждающие сигналы приближающегося состава

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Уральские следователи разбираются, кто виноват в гибели 89-летней женщины на 328 километре перегона Баранчинская-Лая. Пенсионерка была сбита поездом, двигавшимся по маршруту Чусовская-Нижний Тагил.

- По предварительным данным, пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, - уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Машинист приближающегося электропоезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина на сигналы не реагировала. Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили локомотивную бригаду. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU