В Свердловской области поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину
Уральские следователи разбираются, кто виноват в гибели 89-летней женщины на 328 километре перегона Баранчинская-Лая. Пенсионерка была сбита поездом, двигавшимся по маршруту Чусовская-Нижний Тагил.
- По предварительным данным, пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, - уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Машинист приближающегося электропоезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина на сигналы не реагировала. Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили локомотивную бригаду. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU