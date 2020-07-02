2020-07-02T13:02:58+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой

Предложение действует во всех салонах оператора
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Мобильный оператор Tele2 запустил акцию в розничной сети, в рамках которой у абонентов есть возможность приобрести смартфоны Huawei со сидкой до 50%. Предложение действует во всех салонах оператора.

В период до 31 июля включительно абоненты Tele2 могут приобрести в салонах оператора смартфоны Huawei со скидкой 30%. Предложение действует на модели Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei Y8P, Huawei Y6P, Huawei Y5P. Чтобы получить скидку, необходимо приобрести в одном чеке 4G-смартфон, программу страхования «Комплексная защита» и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2. На другие модели смартфонов Huawei действует скидка 20% при тех же условиях акции.

При покупке до 31 июля двух смартфонов Huawei (кроме вышеуказанных моделей) в одном чеке абонент получит скидку 50% на устройство меньшей стоимостью. Предложение действует при условии приобретения дополнительного продукта для защиты более дорогого смартфона и двух SIM-карт с тарифами «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции. Количество акционных смартфонов ограниченно, наличие необходимо уточнять в магазинах Tele2.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

«Tele2 всегда предоставляет выгодные предложения своим клиентам, а во время выхода из режима ограничений особенно важно создать максимально комфортные условия для покупателей. В розничной сети мы запустили серию промоакций на популярные модели смартфонов. В салонах Tele2 представлена широкая линейка самых разных телефонов: клиент может приобрести подходящий именно для него по техническим характеристикам и стоимости. Перед тем как предложить устройства пользователям, Tele2 тщательно отбирает их, чтобы гарантировать клиентам качество и надежность товаров».

В розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

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