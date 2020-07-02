2020-07-02T11:03:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге на участки для голосования пришли только здоровые люди

У всех оказалась нормальная температура тела
Лев ИСТОМИН
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Все участники голосования оказались здоровыВсе участники голосования оказались здоровыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Всего на Среднем Урале проголосовало 1 715 988 человек, это 51,55% от общего количество граждан, имеющих в регионе право голоса. За внесение поправок в Конституцию России высказались 65,99% уральцев, а против – 32,94%. Недействительными признаны почти 11 тысяч бюллетеней.

Самая высокая явка зарегистрирована на севере Свердловской области - в городском округе Пелым – 79,59%, Волчанске – 84,63%, Североуральске – 75,52%.

А вот самые крупные города – Екатеринбург и Нижний Тагила оказались в нижу рейтинга – 45,02% и 45,97% соответственно. При этом, по словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, город показал хорошие цифры, так как обычно на выборы здесь приходят порядка 30% избирателей.

Как выяснилось, на избирательные участки для голосования в Свердловской области приходили только здоровые избиратели – ни у одного человека не зафиксирована повышенная температура. На входе на участки использовали бесконтактные градусники.

- Если бы такое было, мы бы сразу об этом были поставлены в известность. Это значит, что на участки все люди приходили здоровыми, - прокомментировал ситуацию председатель свердловского Избиркома Владимир Русинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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