«Бил электрошокером и палкой»: в Екатеринбурге директор фирмы напал на собственную продавщицу

2 Июль 2020 2020-07-02T08:34:39+03:00

Денис Пенкин заподозрил женщину в недостаче и решил «выбить» у нее 300 тысяч рублей

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В Екатеринбурге вынесли приговор директору фирмы «Дэст-Трейд», которого признали виновным в жестком нападении на женщину.

В 2018 году Денис Пенкин заподозрил, что продавщица торгового павильона не чиста на руку. Директор фирмы якобы нашел недостачу. В апреле этого года директор фирмы решил проучить женщину, которая работала в торговом павильоне на улице Грибоедова. На подмогу он взял сына, который, как уточнили в свердловской прокуратуре, не знал о намерениях своего отца. Приехав в павильон, Денис Пенкин оставил сына в торговом зале, а сам под выдуманным предлогом позвал женщину-реализатора в подсобку.

- Как установлено в ходе судебного следствия, когда потерпевшая стала спускаться по лестнице, Денис Пенкин толкнул ее в спину, от чего женщина ударилась о стену. Далее Пенкин нанёс реализатору удары по голове заранее приготовленной палкой, обёрнутой в ткань, а также использовал электрошокер, - уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Затем коммерсант начал наносить женщине удары по ногам. Пенкин требовал, чтобы продавщица написала ему расписку о том, что должна ООО «Дэст-Трейд» 300 тыс. рублей. Также коммерсант пытался узнать пин-коды от банковских карт перепуганной продавщицы.

Испугавшись, женщина написала расписку и сообщила нападавшему пин-коды. После этого Пенкин отправил сына к банкоматам для снятия денег с карты. Но оказалось, что денег на счетах у пострадавшей не было. Сын вернулся ни с чем.

- Пенкин поручил сыну следить за тем, чтобы реализатор не смогла покинуть павильон. При этом женщина смогла скрыться, а действия сына Дениса Пенкина, попытавшегося догнать ее, стали очевидны прохожим, - уточнили в прокуратуре.

Также в ведомстве рассказали, что данные о недостаче, в которой Денис Пенкин подозревал свою сотрудницу, не нашла подтверждения.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Дениса Пенкина винновым по третьей части статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере). Коммерсанту дали семь с половиной лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU