2020-07-01T20:05:33+03:00
Общество

Синоптики спрогнозировали засушливый июль на Урале

В регионе выпадет осадков на 20% ниже нормы
Алина СУРИНА
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На Урал скоро вернется теплоНа Урал скоро вернется теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики российского гидрометцентра спрогнозировали, что июль на Урале будет засушливым. На сайте ведомства сообщается, что в регионе выпадет осадков на 20% ниже нормы. При этом аномалий, связанных с температурой воздуха, не ожидается.

Последние дни июня на Урале, в отличие от начального теплого периода месяца, были холодные. Температура воздуха была ниже нормы на 5-8 градусов. В Уральском гидрометцентре заверили, что вскоре июльская погода войдет в норму.

- В ближайшие сутки еще будет прохладно, в дальнейшем июльская погода войдет в норму: начиная со 2 июля, заметно потеплеет, дождей станет меньше, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Преобладающая температура на Урале в конце текущей и на следующей неделе до десятого июля, по данным синоптиков: ночью от +10 до +15 градусов, днем от +21 до +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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