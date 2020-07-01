1 Июль 2020 2020-07-01T18:18:30+03:00

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В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 491 человек. Данные опубликовал региональный оперштаб. Всего с начала пандемии обследовали 540 199 человек. Также за сутки специалистами проведено 9 351 исследование проб на коронавирус. За все время количество проведенных в регионе исследовании составило 579 862.

Сегодня стало известно еще о 256 случаев заражения коронавирусной инфекциией. Из них 144 - в Екатеринбурге. Таким образом, теперь в регионе 13 048 случаев COVID-19. Кроме, по данным оперштаба за сутки зафиксировано еще шесть смертей. За все время пандемии скончался 101 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU