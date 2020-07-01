2020-07-01T17:44:15+03:00
Общество

Уральцы стали активнее пользоваться междугородними автобусами

После частичного снятия ограничений по COVID-19 пассажиропоток увеличился на 60%
Алина СУРИНА
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После частичного снятия ограничений уральцы вновь начинают передвигаться на междугородних автобусахПосле частичного снятия ограничений уральцы вновь начинают передвигаться на междугородних автобусахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает постепенно снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Благодаря этому уральцы стали активнее пользоваться междугородним транспортом - число пассажиров на пригородных и междугородних автобусных маршрутах увеличилось до 60% от прежнего объема, а число рейсов – почти до 70%. Когда пандемия только начиналась, жители региона старались никуда не ездить, поэтому объем пассажиропотока сильно снижался.

- По данным министерства, в апреле 2020 года объем перевозок снизился почти вдвое, до 1459 рейсов в день (47,7% от прежнего объема). Ежедневно междугородними автобусами по всей области пользовались чуть более 18 тысяч человек (26,5% от прежнего объема), - рассказали в департаменте информационной политики.

Сейчас уральцы входят в обычный ритм жизни и начинают ездить на работу и на садовые участки. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, в июне ежедневно выполнялся 2 061 автобусный рейс. В обычное время автобусы курсировали по 630 региональным маршрутам, выполняя около трех тысяч рейсов в сутки. В прошлом месяце ежедневно пригородными автобусами пользовались до 41 тысячи человек.

Напомним, транспорт ежедневно дезинфицируют, а все сотрудники, контактирующие с пассажирами работают, используя средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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