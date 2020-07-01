Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост

1 Июль 2020 2020-07-01T17:30:37+03:00

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Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко передумал покидать свой пост, отозвав заявление, написанное им на минувшей неделе.

Причиной такого решения стали эмоции из-за семейных проблем – у Михаила Савченко тяжело болен отец, недавно перенесший инсульт. Однако на днях мэра поддержали родственники, а также пришло несколько обращений от салдинцев, которые попросили его не оставлять пост.

Также политик проконсультировался с Правительством Свердловской области, после чего решил продолжить работу на прежнем посту, пишет издание Strana.Life.

Отметим, что Михаил Савченко избран главой ГО в декабре 2017 года на пятилетний срок. На государственную службу он пришел из банковского сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU