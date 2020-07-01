Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост
Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко передумал покидать свой пост, отозвав заявление, написанное им на минувшей неделе.
Причиной такого решения стали эмоции из-за семейных проблем – у Михаила Савченко тяжело болен отец, недавно перенесший инсульт. Однако на днях мэра поддержали родственники, а также пришло несколько обращений от салдинцев, которые попросили его не оставлять пост.
Также политик проконсультировался с Правительством Свердловской области, после чего решил продолжить работу на прежнем посту, пишет издание Strana.Life.
Отметим, что Михаил Савченко избран главой ГО в декабре 2017 года на пятилетний срок. На государственную службу он пришел из банковского сектора.
ИСТОЧНИК KP.RU