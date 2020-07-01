В Екатеринбурге будущих мам не принимают в ГКБ №40 из-за подозрения COVID-19 у сотрудника
В Екатеринбурге будущих мам не принимают в ГКБ №40. Госпитализировать рожениц перестали из-за подозрения COVID-19 у одного из сотрудников роддома. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе. Там отрицают, что в медучреждении введен карантин, но говорят о том, что в ГКБ №40 введены повышенные меры противоэпидемической безопасности.
- Несмотря на то, что диагноз сейчас не подтвержден, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности с учетом профиля медучреждения, - рассказали в оперштабе.
Все роженицы пока по распоряжению управления здравоохранения распределяются по другим родильным домам Екатеринбурга - до принятия дополнительных решений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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