2020-07-01T16:43:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области количество жертв COVID-19 превысило 100 человек

За сутки зафиксировано еще шесть смертей
Алина СУРИНА
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Сегодня 114 человек, заболевших коронавирусом, нахоятся в реанимацииСегодня 114 человек, заболевших коронавирусом, нахоятся в реанимацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области количество жертв COVID-19 превысило 100 человек. По данным регионального оперштаба за сутки зафиксировано еще шесть смертей. Таким образом всего с начала пандемии от коронавируса на Среднем Урале умерли 101 человек.

Напомним, что сегодня стало известно о еще 256 случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Среди тех, кто проходит лечение в больницах состояние 146 оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимации, в том числе 54 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести - 609 человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Общее количество заболевших в регионе составляет 13 048 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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