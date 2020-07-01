1 Июль 2020 2020-07-01T16:43:59+03:00

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В Свердловской области количество жертв COVID-19 превысило 100 человек. По данным регионального оперштаба за сутки зафиксировано еще шесть смертей. Таким образом всего с начала пандемии от коронавируса на Среднем Урале умерли 101 человек.

Напомним, что сегодня стало известно о еще 256 случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Среди тех, кто проходит лечение в больницах состояние 146 оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимации, в том числе 54 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести - 609 человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Общее количество заболевших в регионе составляет 13 048 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU