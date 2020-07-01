«У нас было 486 обращений»: омбудсмен по правам человека в Свердловской области о нарушениях во время голосования

1 Июль 2020 2020-07-01T16:28:38+03:00

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В Свердловской области по-прежнему идет голосование по поправкам в Конституцию. В Центре общественного наблюдения региона рассказали, как они следят за выборами. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, которая, кстати, входила в рабочую группу по разработке поправок, к ним поступило сотни обращений от жителей области. Также депутат сообщила о нарушениях на участках.

- Самое главное, мы гарантируем чистоту голосования. Я пережила Конституцию сердцем, и мы очень жестко следим, чтобы все было по-честному. Мы привлекли системную оппозицию, они тоже наблюдают. На данный момент в центр поступило 486 обращений. И нарушений, которые бы повлияли на ход голосования, нет, – сказала Татьяна Мерзлякова, Уполномоченная по правам человека в в Свердловской области.

Напомним, избирательные участки для голосования сегодня открыты до 20.00. Пока по области проголосовало – 46,20%, это 1 543 076 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU