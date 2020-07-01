Ищет девушка и мама: в Екатеринбурге пропал молодой парень
В Екатеринбурге объявили поиски 23-летнего парня. Вячеслав Сысолятин пропал 25 июня и с тех пор не выходил на связь с родственниками. Об исчезновении молодого человека заявила его мама. Также поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».
- Его разыскивает его мама и девушка. Последний раз его видели, когда он ехал в 77-ой маршрутке в сторону микрорайона ЖБИ, - рассказали в «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 187 см.,
Телосложение: xудощавое,
Цвет глаз: серо-голубые,
Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка,
Был одет: синяя куртка, серая кофта с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.
С собой: рюкзак.
Всех, кто знает о местонахождении Вячеслава Сысолятина, просят обратиться в полицию или к волонтерам: 8-950-639-66-66 (Анастасия).
ИСТОЧНИК KP.RU