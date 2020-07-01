2020-07-01T15:46:19+03:00
Общество

Ищет девушка и мама: в Екатеринбурге пропал молодой парень

23-летний Вячеслав Сысолятин перестал выходить на связь с 25 июня
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт"Фото: предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге объявили поиски 23-летнего парня. Вячеслав Сысолятин пропал 25 июня и с тех пор не выходил на связь с родственниками. Об исчезновении молодого человека заявила его мама. Также поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- Его разыскивает его мама и девушка. Последний раз его видели, когда он ехал в 77-ой маршрутке в сторону микрорайона ЖБИ, - рассказали в «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 187 см.,

Телосложение: xудощавое,

Цвет глаз: серо-голубые,

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка,

Был одет: синяя куртка, серая кофта с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

С собой: рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении Вячеслава Сысолятина, просят обратиться в полицию или к волонтерам: 8-950-639-66-66 (Анастасия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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