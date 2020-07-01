В свердловском избиркоме рассказали, как голосуют люди с коронавирусом

1 Июль 2020 2020-07-01T12:05:51+03:00

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1 июля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области заключительный и главный день голосования по поправкам в Конституцию. Уже в 12 часам дня на участки явились 42,31% В избирательной комиссии региона рассказали, как голосуют люди болеющие коронавирусом.

- Мы максимально стремимся дать возможность проголосовать гражданам, которые находятся в больницах и на самоизоляции. На сегодня 579 граждан проголосовали в медицинских учреждениях. Проблема только в том, что мы не везде можем зайти. Есть так называемая «красная зона» Но там, где это возможно, мы это делаем, - рассказал на брифинге Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

По его словам, половина жителей региона, имеющих право голоса, уже проголосовали. Самыми активными были уральцы из северной части области – из поселка Пелым. А вот в Екатеринбурге хуже всего голосуют в Чкаловском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU