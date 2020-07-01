«Более 15 тысяч человек уже пришло»: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский о явке на голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

1 Июль 2020 2020-07-01T09:22:25+03:00

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В Екатеринбурге проходит финальный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Избирательные участки открылись уже в 08.00 утра. А в 11.00 глава города Александр Высокинский озвучил предварительные итоги по явке.

- Более 15 тысяч человек уже пришло на участки с начала дня, - говорит Александр Высокинский. - Я проехал несколько участков, чтобы проверить наличие средств индивидуальной защиты. На данном этапе все есть в полном объеме. В течение дня будем отслеживать ситуацию, и если что, то добавлять ресурсы. Все идет штатно, без замечаний. Постараемся сделать голосование максимально комфортным. Идет работа по тем горожанам кто заявился на надомное голосование.

Избирательные участки открылись в 08.00Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города также пообщался с избирателями. Он отмечает, что настроение у людей, пришедших на участки, позитивное.

- Люди говорят о действительной важности тех изменений которые вносятся, - добавляет Александр Высокинский. - Один из горожан спросил, как эти поправки на деятельности муниципалитета отразятся. Изменение роли местного самоуправления в структурах государственной власти. Социальные гарантии, вопросы развития семьи, строительства той или иной инфраструктуры... Это все будет отражаться на горожанах.

Александр Высокинский также напомнил, что на избирательных участках можно не только проголосовать по вопросу поправок в Конституцию, но и подписаться за присвоение Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести».

- Каждый пришедший на избирательный участок может подписать бюллетень, - говорит глава города. - Все они будут направлены в виде дополнения к заявке Екатеринбурга в Москву. Это важно, чтобы максимальное количество горожан поддержали инициативу.

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ИСТОЧНИК KP.RU