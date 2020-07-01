Внедорожник после ДТП повис на ограждении Макаровского моста в Екатеринбурге

1 Июль 2020 2020-07-01T08:43:27+03:00

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Поздно вечером в последний день июня в Екатеринбурге на Макаровском мосту произошло серьезное ДТП, в котором по счастливой случайности никто не пострадал.

Водитель Toyota Land Cruiser, передвигаясь по мосту, не справился с управлением, после чего его внедорожник на скорости налетел на ограждение. В итоге машина врезалась в столб и отлетела на ограждение моста.

Водителю повезло дважды: во-первых, на мосту в момент ДТП не было пешеходов, которые могли бы серьезно пострадать; во-вторых, не пострадал и сам водитель, иномарка которого едва не перелетела через ограждение моста.

- Он не обеспечил контроль за автомобилем и наехал на ограждение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

После проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель Toyota Land Cruiser был нетрезв. В отношении него возбудили административное производство по части 1 стать 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU